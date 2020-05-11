Создателя проекта «Омбудсмен полиции» из СИЗО доставили в больницу

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11 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Автор проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова доставлен в городскую клиническую больницу № 20. Активиста буквально на днях заключили под стражу до 6 июля.

«Пилят дверь болгаркой», за какие «грехи» к автору проекта «Омбудсмен полиции» вновь вломились силовики?

Как сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин, Воронцов находится в хирургическом отделении. Пока не понятно, что произошло в изоляторе, известно лишь, что ему была вызвана «неотложка».

Проект «Омбудсмен полиции» позиционирует себя как правозащитный и отстаивает интересы рядовых сотрудников МВД. Буквально за последний месяц Воронцова дважды пытаются привлечь к уголовной ответственности. Сначала – за распространение фейков о коронавирусе, а сейчас за вымогательство и разглашение личных данных в 2017 году.