Увольнение сотрудников за соцсети, пытки подозреваемых и специальный конь Путина. Как живется в полиции - рассказала Собчак

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9 мая 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Самую красивую девушку конной российской полиции Татьяну Зиму, которой восхищались иностранцы на Чемпионате мира по футболу, уволили за пост в социальных сетях. Она рассказала о приезде в полк Путина, который поздравлял девушек в полиции 8 марта и была подписана на оппозиционного политика.

«Пилят дверь болгаркой», за какие «грехи» к автору проекта «Омбудсмен полиции» вновь вломились силовики?

«Репетировали для Путина какую-то показуху, но как обычно потом все перевернулось и ничего не надо. А что будем делать с конем? А какого коня ему дам? Нас же всех уволят, если что. В итоге оказывается, Путин приезжает со своим конем, с которым он катается везде», - теперь уже уволенная сотрудница может рассказать, как это было, но тогда в своем посте она просто назвала президента «царем», за что и поплатилась.

«Это мечта, которую разрушили, мечтала носить форму, но сейчас понимаю, что люди к этой форме люди относятся так, что лучше даже не надевать ее», - призналась Татьяна в программе Ксении Собчак.

Создатель паблика «Омбудсмен полиции» рассказал, как сотрудникам промывают мозги, как заставляют отворачиваться от коллег, которые стали неугодны начальству, а ради того, чтобы остаться на работе каждому приходится идти на должностное преступление – подкидывать наркотики, заниматься приписками, иначе просто не удержаться.

Говорили бывшие полицейские и о пытках подозреваемых, палочной системе и самоубийстве среди сотрудников, которые не выдерживают давления. «Специфика системы такова, что тебя сразу же вытолкнут, как только ты откроешь рот. На тебе сразу поставят крест и будет понятно, что идти тебе дальше некуда», - рассказал Владимир Воронцов буквально за несколько недель до своего ареста.

Напомним, недавно его квартиру штурмом взяли силовики, обвинив в разглашении информации личного характера и вымогательстве. Это уже третье уголовное дело на «адвоката полицейских», как его называют между собой рядовые сотрудники правоохранительных органов, из-за которого суд отправил Воронцова на 3 месяца в СИЗО.