Путин поручил правительству обсудить льготное исчисление стажа медикам за период работы с коронавирусом COVID

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11 мая 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

Медсестра, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обсудить установление порядка льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Поручения Путина кабмину опубликованы на сайте Кремля.

Поручение по льготному стажу медикам должно быть выполнено к 20 мая 2020 года, ответственным назначен Михаил Мишустин.

Напомним, президент 9 мая утвердил перечень поручений по итогам совещания с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), состоявшегося 28 апреля.

В Минздраве РФ сообщили, как правильно считаются дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.