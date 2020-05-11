Путин поручил правительству обсудить льготное исчисление стажа медикам за период работы с коронавирусом COVID

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обсудить установление порядка льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Поручения Путина кабмину опубликованы на сайте Кремля.
Поручение по льготному стажу медикам должно быть выполнено к 20 мая 2020 года, ответственным назначен Михаил Мишустин.
Напомним, президент 9 мая утвердил перечень поручений по итогам совещания с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), состоявшегося 28 апреля.
В Минздраве РФ сообщили, как правильно считаются дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.