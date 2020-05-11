В Минздраве попросили «не оптимизировать» зарплаты медиков за лечение пациентов с коронавирусом

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11 мая 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Врач, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова сообщила о тревожных сигналах от медиков в регионах, выплаты которым за работу с заболевшими коронавирусной инфекцией составили всего несколько сотен рублей.

Медики сетуют, что им не объяснили методику расчета выплат. По мнению Семеновой, работники «коронавирусных» больниц думают, что на них сэкономили.

Замглавы Минздрава призвала главврачей не экономить на выплатах, положенных медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Семенова отметила, что некоторые руководители больниц стремятся «оптимизировать» выплаты. По ее словам, некоторые пытаются рассчитывать зарплату, исходя из фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам». В Минздраве против такой оценки работы медиков, лечащих больных COVID.

«Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства», - объяснили в Минздраве. Выплата определяется в установленном проценте от средней зарплаты в регионе в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал.

Она также разъяснила, что президентская надбавка выплачивается в размере не более 100% на одну ставку. То есть, если медработник работает на полставки - он получает половину стоимости надбавки, а если на две ставки, то все равно получает одну выплату. Выплаты могут быть уменьшены только по причине невыхода на работу (например, из-за отпуска или больничного), расчет при этом производится пропорционально числу отработанных за месяц смен. Выплаты за апрель должны быть произведены не позднее 15 мая.

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