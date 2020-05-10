Директор НИИ имени Склифосовского Петриков о нарушении самоизоляции: «Пока беда не коснётся каждой семьи, понимания не придёт»

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10 мая 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Врач Кулабухов В.В. после смены, фото из соцсети

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков эмоционально высказался о нарушителях режима самоизоляции, введенного в Москве и российских регионах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сначала Петриков описал напряженную работу медиков, которым приходится работать сутками и изредка видеть свою семью. Выходя иногда с работы на улицу, доктор видит, как «люди гуляют и толпятся без масок в магазинах, на улицах, около дачных ларьков и рынков». «Видимо, пока беда не коснётся каждой семьи, понимания не придёт», - считает он.

«Мне кажется из этой эпидемии мы выйдем с изменённой психикой. Медработники точно. День за днём все повторяется, как день сурка: антисептики, респираторы, сизы, запотевшие очки, перчатки, полная голова кт-снимков, умершие, выжившие, идущие по грани, заболевшие друзья и коллеги, погибшие в борьбе с ковидом врачи, медсестры, санитарки, общение с семьей по фэйстайму и вотсапу... Иногда ты выныриваешь из этого, сдав несколько раз пцр, иммуноглобулины, чтоб никого не заразить, на полдня едешь к семье и ценишь там каждое мгновение общения», - поделился Петриков в Facebook.

Мнение Петрикова поддержал главврач Коммунарки Денис Проценко: «Отлично написано, камарад».