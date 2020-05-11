Путин дал поручения правительству по борьбе с коронавирусом и восстановлению экономики

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11 мая 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по восстановлению экономики, восстановлению занятости и доходов населения. Правительство должено разработать план совместно с главами регионов и при участии представителей общероссийских объединений до 1 июня.

Президент также поручил Минздраву и Роспотребнадзору к 15 мая отработать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ведомствам необходимо продолжить осуществление мониторинга распространения COVID-19 в целом по Российской Федерации, учитывая при этом динамику численности диагностированных, инфицированных лиц и госпитализированных больных такой инфекцией и внебольничной пневмонией, в том числе в целях выявления возникающих очагов этой инфекции.

Минздраву совместно с Росздравнадзором и с руководством регионов необходимо осуществлять проверку доступности медпомощи больным хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими, и обеспечения больных и медицинских организаций необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Эти поручения даны по итогам совещания с высшими должностными лицами субъектов РФ по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.