Главврач больницы № 1 в Краснодаре призвал продлить режим самоизоляции в крае до 15 июня и не открывать курортный сезон

Аргументы Недели → Общество 13+

10 мая 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Блокном Краснодар

Владимир Порханов, фото с сайта kkbo1.ru/

Главный врач краснодарской краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов призвал продлить режим самоизоляции в Краснодарском крае из-за коронавируса COVID-19 до 15 июня и не открывать курортный сезон.

Сегодня, 10 мая, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией главврач больницы № 1 Краснодара отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе растет. "Считаю, что надо продлить ограничительные меры до 15 июня и не открывать курортный сезон", - заявил главврач.

По убеждению Порханова, причиной распространения инфекции стал приезд многочисленных гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. По данным главврача, прирост новых случаев заражений коронавирусом в Краснодарском крае составляет шесть процентов.

Врач подчеркнул, что карантинные меры позволяют сдержать вспышку заболевания, а их преждевременная отмена грозит ухудшением эпидемиологической обстановки в крае.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим самоизоляции до 23 мая. На Кубани 1929 заболевших COVID-19. Ранее сообщалось, что в Сочи призывают не бронировать отели с 1 июня.

Глава Крыма Сергей Аксенов, 8 мая на заседании оперативного штаба региона по коронавирусу, предположил, что в этом сезоне туристы из других регионов РФ не приедут. По его убеждению, в Крыму будет возможен только внутренний туризм.