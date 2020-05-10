Бортпроводники рассказали о самых грязных местах в салоне самолета

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10 мая 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Бортпроводники рассказали, какие места в самолетах являются наиболее грязными. Сотрудники авиакомпаний призвали никогда не пользоваться карманами на креслах и «ни при каких обстоятельствах не класть еду на столики».

Оказалось, что самыми грязными являются подголовники, откидные столики, туалеты, ремни безопасности и карманы впередистоящего кресла. «Вытаскиваем грязные салфетки, трусы, носки, жвачка, конфеты, огрызки. А затем на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон или ноутбук», - рассказали бортпроводники о карманах.

Сотрудники авиакомпаний признаются, что хоть салон самолета и чистят перед каждым рейсом, но делают это быстро и при помощи разбавленного дезинфицирующего раствора, который не в состоянии убить все микробы.