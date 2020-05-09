С 11 мая пассажирам авиакомпании Air France будут измерять температуру перед вылетом

С 11 мая сотрудники авиакомпании Air France будут измерять температуру тела всех пассажиров перед вылетом самолета. Соответствующую информацию в субботу днем предоставил сам авиаперевозчик.

Температура будет измеряться при помощи бесконтактных инфракрасных термометров. Чтобы получить разрешение на полет, пассажиру нужно иметь температуру тела не выше 38 градусов.

В Air France напомнили, что с 11 мая все находящиеся на борту люди обязаны носить маски. На внутренних и коротких рейсах по Европе временно будет приостановлена подача напитков и питания.