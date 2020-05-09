Коронавирус 9 мая: в Роспотребнадзоре рассказали о влиянии теплой погоды на вирус, у бойца UFC 249 обнаружили коронавирус

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9 мая 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 9 мая в мире насчитывается 4 019 505 случаев заражения коронавирусом. 276 273 человек погибли, 1 390 033 – выздоровели. В материале «Аргументов недели» самые актуальные новости к этом часу.

– В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии теплой погоды на коронавирус. Выяснилось, что вирус полностью теряет инфекционную активность при температуре +30 градусов. Разрушению способствуют солнечные лучи и низкая влажность. Полностью коронавирус убивается при температуре +70 градусов.

– Маски и соблюдение дистанции 1,5 метра останутся обязательными в России на всех этапах выхода из самоизоляции, уточнили в Роспотребнадзоре. Также на всех трех этапах режим самоизоляции останется обязательным для людей с высоким риском тяжелых заболеваний: это люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

– Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер доставили в инфекционную больницу с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщила она подписчикам в Фейсбук. «Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях», – уточнила она.

– Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавируса провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

– Дональд Трамп заявил, что коронавирусная инфекция рано или поздно исчезнет сама. «Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно», – заявил он.

– Китай продолжает показывать хорошую динамику. Там за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом. Один новый случай заражения завезен из-за рубежа, и 15 бессимптомных заболевших внутри страны.

– У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10, обнаружили положительный тест на коронавирус. Заразившимся оказался бразильский боец ММА Роналдо Соуза. Его бой против американца Юраи Холла отменен.