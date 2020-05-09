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Маски и cоблюдение дистанции 1,5 метра сохранятся обязательными на всех этапах выхода из самоизоляции

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Маски и cоблюдение дистанции 1,5 метра сохранятся обязательными на всех этапах выхода из самоизоляции
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Роспотребнадзор уточнил, какие меры ограничений, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, сохранятся на всех этапах выходы из режима самоизолиции.   Необходимо будет все время носить маски в общественных местах, надевать их "при любом выходе на улицу".

Также сохранится требование к соблюдению социальной дистанции - не менее 1,5 метров. Сохраняется и рекомендация пользоваться личным, а не общественным транспортом.

На всех трех этапах режим самоизоляции останется обязательным для людей с высоким риском тяжелых заболеваний: это люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

На первом этапе, напомним, разрешат прогулки на улице и занятия спортом на свежем воздухе. Роспотребнадзор разработал рекомендации поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введенных в российских регионах в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Кандидат химических наук Георгий Фролов рассказал об эффективных способах дезинфекции масок.

ИЧ

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