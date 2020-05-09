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Химик рассказал о способах дезинфекции защитных масок

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Химик рассказал о способах дезинфекции защитных масок
медицинская маска, pixabay.com
Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов рассказал об эффективных способах дезинфекции масок.
 
По словам эксперта, после использования все защитные маски представляют опасность для человека, поэтому требуют дезинфекции даже перед утилизацией.
 
Для одноразовых масок при отсутствии аэрозольного средства можно применять метод замачивания на пять минут в водном мыльном растворе с перекисью водорода. Водный раствор готовится из хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены и трехпроцентной перекиси водорода в соотношении 10 к 1. После замачивания изделие следует промыть в воде до полного исчезновения пены, а затем высушить в естественных условиях.
 
Второй способ – обработка спиртовым аэрозолем с антисептиком внутренней и наружной поверхности маски. Необходимо следить, чтобы ткань пропиталась полностью.
 
Кроме того, наружную и внутреннюю поверхность средства защиты можно обработать особым спиртовым аэрозолем с наночастицами меди. Это позволяет добиться длительного антивирусного эффекта.
ЕТ

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