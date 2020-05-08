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Власти Подмосковья отсрочили наказание за отсутствие масок

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Подмосковья отсрочили наказание за отсутствие масок
медицинские маски, pixabay.com
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу сообщил, что власти региона приняли решение отсрочить наказание за отсутствие масок. Подчеркивается, что гражданам после 12 мая будут делать замечания.
 
Воробьев уточнил, что штрафовать людей без масок в Московской области пока не будут. Губернатор уточнил, что большинство граждан уже понимают, что без маски и перчаток ездить в общественном транспорте и появляться в общественных местах можно, однако это прямой путь в больницу. "Не дай Бог, на ИВЛ", – добавил Андрей Воробьев.
 
По словам губернатора, именно для того, чтобы избежать заражения большого количества людей COVID-19, вводится масочный режим.
ЕТ

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