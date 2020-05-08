Власти Подмосковья отсрочили наказание за отсутствие масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу сообщил, что власти региона приняли решение отсрочить наказание за отсутствие масок. Подчеркивается, что гражданам после 12 мая будут делать замечания.

Воробьев уточнил, что штрафовать людей без масок в Московской области пока не будут. Губернатор уточнил, что большинство граждан уже понимают, что без маски и перчаток ездить в общественном транспорте и появляться в общественных местах можно, однако это прямой путь в больницу. "Не дай Бог, на ИВЛ", – добавил Андрей Воробьев.