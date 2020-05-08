Количество жертв коронавируса в Москве составило 1 010

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8 мая 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

В Москве за прошедшие сутки скончались 54 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию вечером в пятницу, 8 мая, предоставили в оперативном штабе.

Общее количество умерших в столице России с начала пандемии COVID-19 достигло 1 010 человек.

Напомним, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ составляет 187 859. Скончались 1 723 пациента. 26 608 человек вылечились.

Как сообщает ВОЗ, в общей сложности в мире заболели коронавирусом нового типа 3,7 миллиона человек, скончались более 257 тысяч пациентов.