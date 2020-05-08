Трамп считает, что рано или поздно коронавирус исчезнет сам

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8 мая 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дональд Трамп. Фото: соцсети

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что коронавирусная инфекция рано или поздно исчезнет сама. Американский лидер подчеркнул, что в подобных высказываниях опирается на мнение экспертов.

Трамп отметил, что вирус не обязательно исчезнет в скором времени – это может произойти и через несколько лет. «Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно», - сказал Трамп.

Ранее российский специалист предположил, что одной вакцины против коронавируса может оказаться мало.