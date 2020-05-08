Одной вакцины от коронавируса может быть недостаточно

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8 мая 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Эпидемиолог Александр Горелов предупредил, что от коронавируса может потребоваться не одна вакцина, а сразу несколько. Он отметил, что в дальнейшем вирус может мутировать, чтобы дольше оставаться в популяции людей.

Эксперт объяснил, что вакцина нужна тем, что не контактировал с больными, чтобы они получили иммунитет от коронавируса. «Либо у нас вырабатывается коллективный иммунитет, при условии, что переболеют все, либо нужна вакцина, с помощью которой мы предотвращаем новые случаи заражения», - рассказал Горелов.

В настоящий момент ученые по всему миру ведут разработку вакцины от COVID-19. Несколько препаратов уже готовят к началу клинических испытаний.