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Попова заявила, что в России отмена ограничений напрямую зависит от появления вакцины

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Попова заявила, что в России отмена ограничений напрямую зависит от появления вакцины
Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время не стоит надеяться на отмену введенных из-за коронавируса ограничений. По ее словам, вернуться к прежней жизни россияне смогут лишь после того, как будет изобретена вакцина от COVID-19.

Отмечается, что до момента выхода лекарства на рынок возможны лишь некоторые смягчения ограничений, но никак не их отмена.

В настоящее время в России известно о 187 859 заболевших коронавирусной инфекцией. Количество выздоровевших достигло 26 608, умерло 1723 человека.

АБ

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