Попова заявила, что в России отмена ограничений напрямую зависит от появления вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время не стоит надеяться на отмену введенных из-за коронавируса ограничений. По ее словам, вернуться к прежней жизни россияне смогут лишь после того, как будет изобретена вакцина от COVID-19.
Отмечается, что до момента выхода лекарства на рынок возможны лишь некоторые смягчения ограничений, но никак не их отмена.
В настоящее время в России известно о 187 859 заболевших коронавирусной инфекцией. Количество выздоровевших достигло 26 608, умерло 1723 человека.