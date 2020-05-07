На вакцину от COVID-19 средства собирают всем миром

Аргументы Недели → В мире 13+

7 мая 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В рамках стартовавшей в мире 4 мая фандрайзинговой кампании, на разработку вакцины от коронавируса уже собрано порядка 7,5 миллиарда евро. Дональд Трамп в сборе средств участие не принимает, рассчитывая, что США сможет обойтись своими силами. Россия от участия в кампании не отказывается, но и не останавливает собственные исследования.

Запущенная на этой неделе онлайн-кампания называется Global Response. Самую крупную ставку на сегодняшний момент сделала Франция - €1,5 млрд. От €500 млн до €850 млн выделили Германия, Япония, Канада, Саудовская Аравия и Великобритания, еще €1 млрд внесли из бюджета Евросоюза. €60 млн добавил Израиль, €3 млн - Греция. Таким образом, удалось практически полностью собрать ожидаемую сумму - €7,4 из €7,5 млрд. Тем не менее, взносы продолжают поступать.

По информации немецкого журнала Der Spiegel, около €4 млрд из собранных средств должно быть направлено на финансирование разработки вакцины в разных странах, еще порядка €2 млрд - на ее производство, €1,5 млрд — на клинические испытания.

«Пандемия — это глобальный вызов. И мы сможем победить ее только на глобальном уровне»,- заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заверила, что вакцина, полученная в результате разработок, будет доступна во всем мире.

Китай, Индия и США не изъявили желания принять участие в сборе средств. О возможности материально поддержать глобальные усилия по поиску вакцины пока молчат и в России.

24 апреля российский правительственный сайт стопкоронавирус.рф распространил информацию о том, что «девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных». В США рассчитывают уже в этом году получить 100 млн доз новой вакцины. Для этого в стране запущен специальный нацпроект «Сверхзвуковая скорость».

По мнению исполнительного директора Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светланы Завидовой, на разработку любой вакцины «с нуля» и до момента регистрации может потребоваться минимум полтора года, а для ускорения этого процесса «придется жертвовать показателями безопасности и эффективности»