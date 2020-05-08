Объем перевозимых грузов на Приволжской жд в апреле снизился незначительно

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8 мая 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

По оперативным данным, в апреле 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 2,8 млн тонн, что на 2,2% меньше отмечаемого годом ранее.

Грузооборот в апреле уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,6% и составил около 6,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 8,9 млрд тонно-км (-7,7%).

В январе-апреле погружено более 12,3 млн тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 5,8 млн тонн (+1,9% к январю-апрелю 2019 года);

- химикатов и соды – 1,2 млн тонн (-9%);

- цемента – 824,9 тыс. тонн (+36,4%);

- химических и минеральных удобрений – 811,1 тыс. тонн (+9,1%);

- зерна – 763,4 тыс. тонн (+13,7%);

- чёрных металлов – 607,9 тыс. тонн (-7,7%);

- каменного угля – 411,7 тыс. тонн (-36,9%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 365,3 тыс. тонн (-24,5%);

- строительных грузов – 224,8 тыс. тонн (-19,7%);

- кокса – 132,4 тыс. тонн (+21,1%);

- лома чёрных металлов – 85,4 тыс. тонн (+8,7%).

Грузооборот в январе-апреле 2020 года составил более 28,8 млрд тарифных тонно-км (+1,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 37,6 млрд тонно-км (+0,9%).