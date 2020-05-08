Эксперт: Сигналы по ослаблению Мишустина – это борьба естественных конкурентов за доступ к телу президента

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8 мая 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Премьер-министр М. Мишустин и первый зампредседателя правительства А. Белоусов.Фото: kremlin.ru

Болезнь Мишустина могут использовать против премьер-министра. Так считает политолог и политтехнолог Сергей Маркелов.

По его словам, логика происходящего подразумевает несколько сценариев.

«Если все пройдет, как у того же Бориса Джонсона в Англии – отболел две недели, вышел на работу и занят во всю – это одна история. Если болезнь затянется, если начнутся какие-то информационные вбросы, вопросы о степени тяжести, о том, что с Мишустиным на самом деле то тогда варианты могут измениться. Потому что Мишустин – это одна аппаратная история, а замещающий его Белоусов – совсем другая», – считает эксперт.

По мнению Маркелова, больше шансов, что ничего глобально не поменяется и недели через три Мишустин выйдет на работу. Что касается отчета президенту, то не факт, что его придется делать Белоусову.

«Если будет принят сценарий, что меры хорошие, они действуют, то нас ждет очередное обращение президента, он это конвертирует это в свою историю. Если будет принято, что меры нехорошие, и большая часть губернаторов не подхватывает истории, не вписывается в ожидания Кремля по скорости, то тогда, я думаю, общий отчет просто раздробят на отчеты министров, повесят все на президиум правительства и сделают трансляцию», – говорит Маркелов.

Информационная кампании против Мишустина, в которой все чаще звучат предположения о том, что он не вернется к работе, Маркелов расценивает как «сигналы его естественных конкурентов за доступ к телу президента, за доступ в команду людей доверия.

«Это точно именно так, потому что выбор Мишустина был личным выбором президента. А на этом уровне власти не любят любимчиков президента, их не должно быть в принципе», – считает эксперт.

Он также отметил, что на эпидемии, на антикризисных мероприятиях «всегда кто-то поднимается».

«Идеальное исполнение этого мы видели у Шойгу – он всю жизнь этим занимался с помощью МЧС. Человек занял вторую позицию в государстве, просто выезжая на места катастроф и говоря от имени президента», – пояснил эксперт.