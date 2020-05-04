Прописная схема. Преемник Мишустина обеспечил своих родственников подрядами из госбюджета

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4 мая 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Как только премьер Мишустин сообщил о своем заражении коронавирусом и его временным преемником был назначен Андрей Белоусов, внимание СМИ сосредоточилось на семье последнего. А там есть на что полюбоваться.

Сын зампреда Павел Белоусов управляет компанией Claire&Clarté, которая занимается инженерным консалтингом и цифровизацией. Владельцем солидного бизнеса парнишка стал в 21 год, а то, что фирма серьезная, сомневаться не приходится. На официальном сайте Claire&Clarté указано, что клиентами компании являются министерство промышленности и торговли РФ, а также госкорпорации Ростех, Роскосмос и Росатом.

Порталу «Метла Пресс» удалось и обнаружить на сайте госзакупок контракт фирмы, принадлежащей Минпромторгу, и компании Белоусова-младшего. «Анализ состояния научно-экспериментальной и стендовой базы предприятий оборонно-промышленного комплекса для обеспечения реализации государственной программы вооружения 2020» обошелся бюджету в 2,6 млн рублей и был заключен с фирмой сына чиновника в обход конкурсных процедур – как с единственным поставщиком.

Да, и.о. премьера Америку не открыл, все та же прописная... нет, не истина, а схема, которая позволяет чиновникам жить за счет народных денег. А кроме того, Павел Белоусов на своем Mercedes-Benz GLS 4MATIC так часто превышает скорость, что засветился как злостный нарушитель во многих базах ГИБДД.