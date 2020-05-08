Коронавирус 8 мая: на вакцину собирают средства всем миром, назван возможный сценарий пика COVID-19 в России

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8 мая 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

pixabay.com

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 921 609 человек. Погибли 270 765 инфицированных, а выздоровели 1 347 115 . Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».





Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий. На промышленные предприятия города вновь смогут вернуться порядка 200 тыс. человек.





На промышленные предприятия города вновь смогут вернуться порядка 200 тыс. человек. На вакцину против COVID -19 собирают всем миром. Европейский союз и его партнёры проводят международный марафон по объявлению взносов. Цель – собрать значительные средства для разработки вакцины от коронавируса. Самую крупную ставку сделала Франция – €1,5 млрд. От €500 млн до €850 млн выделили Германия, Япония, Канада, Саудовская Аравия и Великобритания, еще €1 млрд внесли из бюджета Евросоюза. Китай, Индия и США решили не участвовать в сборе средств. О возможности материально поддержать глобальные усилия по поиску вакцины молчат и в России.





Европейский союз и его партнёры проводят международный марафон по объявлению взносов. Цель – собрать значительные средства для разработки вакцины от коронавируса. Самую крупную ставку сделала Франция – €1,5 млрд. От €500 млн до €850 млн выделили Германия, Япония, Канада, Саудовская Аравия и Великобритания, еще €1 млрд внесли из бюджета Евросоюза. Китай, Индия и США решили не участвовать в сборе средств. О возможности материально поддержать глобальные усилия по поиску вакцины молчат и в России. Президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер РФ Владимир Путин принял его предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию. По мнению Трампа, Российская Федерация переживает не лучшие времена из-за пандемии.





Российская Федерация переживает не лучшие времена из-за пандемии. В Германии за сутки зарегистрировано 1209 новых случаев коронавирусной инфекции . Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 167 300 человек, скончались 7226 пациентов. Число выздоровевших жителей превысило 141 тысячу. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.





Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 167 300 человек, скончались 7226 пациентов. Число выздоровевших жителей превысило 141 тысячу. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Российский посол в США потребовал освободить россиян из тюрем в США из-за угрозы вируса. Анатолий Антонов написал открытое письмо к американскому Госдепу, Минюсту и Федеральному бюро тюрем. Посол напомнил, что Америка сама требует освобождения американцев, отбывающих наказание за рубежом, и грозят санкциями в случае гибели сограждан от коронавируса нового типа в исправительных учреждениях.





Анатолий Антонов написал открытое письмо к американскому Госдепу, Минюсту и Федеральному бюро тюрем. Посол напомнил, что Америка сама требует освобождения американцев, отбывающих наказание за рубежом, и грозят санкциями в случае гибели сограждан от коронавируса нового типа в исправительных учреждениях. Эксперт рассказал о возможном сценарии пика COVID-19 в России. Врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что в РФ может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса. «За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет. И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад», – рассказал он РБК.







