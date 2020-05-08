В Германии за сутки зарегистрировано 1209 новых случаев коронавирусной инфекции

Известно, что в Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 1209. Об этом сообщили в институте Роберта Коха.
Всего с начала пандемии коронавирус нового типа выявлен в регионе у 167 300 человек, скончались 7226 пациентов. Число выздоровевших жителей превысило 141 тысячу.
Наибольшее количество инфицированных выявлено в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.
Отмечается, что Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Ранее в Индии по меньшей мере 14 человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате наезда товарного поезда в штате Махараштра.