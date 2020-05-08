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В Индии 14 человек погибли, 5 пострадали в результате наезда товарного поезда

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Индии 14 человек погибли, 5 пострадали в результате наезда товарного поезда
pixabay.com

В Индии по меньшей мере 14 человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате наезда товарного поезда в штате Махараштра. Известно, что машинист  попытался остановить состав, когда увидел на железнодорожных путях спящих трудовых мигрантов.

Несмотря на это, избежать столкновения не удалось. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу Аурангабада. Информации о состоянии их здоровья пока нет. Премьер-министр Индии Нарендра Моди  заверил, что всем предоставляется необходимая медицинская помощь.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств инцидента.

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