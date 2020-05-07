Врач рассказала о работе с больными COVID-19: «Лично я свою семью не видела уже два месяца»

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7 мая 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ Елена Павликова рассказала, где и как живут врачи, которые работают с больными коронавирусом.

Павликова призналась, что сейчас медицинский персонал работает по 8 часов – такие смены сотрудникам проще выдерживать. Также она отметила, что если врачу вдруг нужен короткий перерыв, то всегда есть возможность ненадолго отвлечься. Для этого всегда есть специалист на подмену, а также достаточное количество средств индивидуальной защиты.

Врач рассказала, что врачам, которые работают с коронавирусными больными, запрещено после смены возвращаться домой, в семью. Исключение составляют специалисты. Которые живут одни. Для остальных временное место жительства оборудовано прямо в больнице. «Здесь, в клинике, мы создали прекрасные условия — четырёхразовое питание, отдельные палаты. Персонал полностью снабжается едой, водой и средствами для ухода. Лично я свою семью не видела уже два месяца, общаемся дистанционно», - сообщила Павликова.