Врач, работающий с заразившимися коронавирусом, рассказал о самой страшной особенности болезни

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7 мая 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Кардиолог Антон Родионов, который в настоящее время привлечен к работе с больными коронавирусом, рассказал о самой страшной особенности COVID-19. Врач отметил, что это болезнь, «на течение которой практически невозможно повлиять».

Медик отметил, что на деле рекомендуемые против коронавируса лекарственные препараты показывают низкую эффективность в лечении заболевания. «Если нарастает дыхательная недостаточность — дают дышать кислородом. Но это не лечение. Совсем тяжелых приходится интубировать и переводить на искусственную вентиляцию легких, но в этом случае прогноз очень плохой», - сказал он.

Родионов также отметил, что течение болезни зависит от трех факторов: вирусной нагрузки (сколько вирусных частиц получил заболевший), иммунного ответа (реакции иммунитета на болезнь) и генетических особенностей больного.