В Израиле сообщили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19

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5 мая 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

В Израиле ученые сообщили о прорыве в исследованиях по созданию вакцины от коронавирусной инфекции. Исследователи рассказали, что смогли обнаружить антитела, способные атаковать COVID-19 в организме пациента.

«Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента», - заявили израильские ученые.

Отмечается, что сейчас проводится регистрация необходимых патентов. При этом время появления вакцины от коронавируса пока не определено.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцина от коронавируса COVID-19 должна стать доступной по всему миру.