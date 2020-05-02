Меркель рассказала о ходе создания доступной для всех вакцины

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2 мая 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ангела Меркель. Фото: соцсети

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые будут разработаны в Евросоюзе, должны быть доступными по всему миру.

Меркель заявила, что Германия «берет на себя ответственность» за качество лекарств, вакцин и диагностики для всех людей. Она подчеркнула, что ФРГ уже внесла значительный финансовый вклад в эту работу, однако до сих пор не хватает порядка восьми миллиардов евро. Она призвала начать сбор средств, которые пойдут на создание лекарства от COVID-19.

Также канцлер добавила, что Германия настроена на тесное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, «которая играет ключевую роль в этом вопросе».