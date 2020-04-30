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В Германии скоро откроют школы и разрешат спортивные состязания

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Германии скоро откроют школы и разрешат спортивные состязания
Kremlin Pool/Global Look Press, Ангела Меркель

Власти Германии решили открыть школы и разрешить спортивные состязания, заявила на брифинге федеральный канцлер Ангела Меркель. 6 мая будут обсуждаться сроки снятия ограничений.

Планируется открытие спортивных площадок и культурных учреждений, таких как музеи, выставочные залы, галереи, мемориалы, а также зоологических и ботанических садов. Все это разрешается при соблюдении определенных условий.

По словам Меркель, вопросы, когда и в каком порядке произойдет открытие всех этих учреждений культуры, находятся в компетенции земель.

В последние дни ограничительные меры в Германии начали постепенно смягчать: открылись магазины площадью до 800 квадратных метров, автомобильные и велосипедные салоны, а также книдные магазины. 

Коронавирус значительно изменил политический расклад в Германии.

НС

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