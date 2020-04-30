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Пандемия меняет политическую картину Германии

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия меняет политическую картину Германии

Коронавирус значительно изменил политический расклад в Германии. Социал-демократическая партия, Христианско-демократический союз стали более популярными политическими организациями.

Помимо Ангелы Меркель любимыми политиками стали руководитель здравоохранения Йенс Шпан и премьер Баварии Маркус Зёдер. В условиях пандемии они занимаются конкретными делами, что даёт им серьёзные политические очки. Именно они предлагают поэтапный перечень мероприятий для борьбы с вирусом, которые встречают одобрение немцев. Ранее считавшийся популярным политиком Фридрих Мерц в современных условиях не может найти свою политическую нишу.

Именно кризис открывает политикам возможность показать себя по-новому.

Мерц, Эскен и ряд других оказались невостребованными, так как темы беженцев и забота об экологии для немецкого народа отошли на второй план.

Помимо коронавируса актуальными стали обеспечение населения продовольствием, цифровизация и организация мобильности граждан.

Государство в дальнейшем также изменит свои функции на случай подобных кризисов. Эксперты считают, что и функции канцлера поменяются, его полномочия могут значительно расшириться.

ПВ

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