Доктор рассказала о работе COVID-госпиталя: «коронавирус непредсказуем»

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6 мая 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

pixabay.com, врач

Замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук Елена Павликова рассказала, как устроена работа госпиталя, о состоянии врачей и пациентов.

Работает медперсонал сменами по 8 часов. По словам Павликовой, такой режим достаточно приемлем. Если по какой-то причине медику нужна передышка, ему это позволено сделать, есть, кому подменить.

Семейные врачи домой не возвращаются, живут отдельно. в госпитале для них есть отдельные палаты, организовано питание. Свою семью Елена не видела уже два месяца, как она говорит, скоро перестанут узнавать.

Поначалу было непросто, поскольку столкнулись с совершенно новым явлением, отметила врач. С опытом уже можно прогнозировать состояние нового пациента, поэтому стало поспокойнее.

Сейчас в клинике 12—13% пациентов находятся в реанимационном отделении, общее количество пациентов обычно от 127 до 134 человек.

"Алгоритм лечения, который разработан в нашей клинике, обновляется. За основу взяты российские методы лечения, рекомендации Минздрава и Департамента здравоохранения. И есть наши внутренние наработки, которые мы активно тоже используем", - отмечает Павликова. Она подчеркнула, что COVID-19 предсказуем, заболевший пациент тоже. В зависимости от сопутствующей патологии болезнь может протекать очень по-разному.

Спасая людей от опасной коронавирусной инфекции, врачи отдают не только своё здоровье, но и жизни.