Как самоизоляция скажется на демографии

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7 мая 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В 2020 году в России наблюдается снижение рождаемости. Эксперт Елена Егорова оценила, может ли длительная самоизоляция повлиять на улучшение демографии в стране.

Егорова предположила, что режим удаленной работы, введенный из-за коронавируса. Может благотворно сказаться на рождаемости. По ее словам, решиться родить могут те, кто уже ранее задумывался о детях. «Могут подумать о пособиях, которое государство гарантирует в случае появления ребенка, кроме того, те, кто боятся потерять работу, могут "подстраховаться" и тоже осмысленно пойти в декрет, чтобы как раз ее не потерять - 9 месяцев точно не уволят и еще три года декретных выплат», - сказала эксперт. При этом она призналась, что не считает, будто бы самоизоляция может существенно повлиять на сложившуюся ситуацию.