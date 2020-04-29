В США предсказали обострение демографического кризиса в России

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29 апреля 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, отъезд

В России грядет демографический кризис на фоне пандемии COVID-19 и недостаточных мер властей по поддержке населения. Это приведет к росту недовольства и многие россияне устремятся за границу.

Как пишет The National Interest, в РФ скоро будет ощущаться нехватка молодых работников, дающих средства государству и заботящихся о пожилых. Если российские власти не окажут молодежи достаточно серьезную поддержку во время пандемии, они спровоцируют массовый исход молодых россиян из страны, а это ускорит возрастной кризис в России.

В статье отмечается, что безработица среди молодых россиян близка к 15 процентам, а это в 3 раза выше среднего показателя по России. Половина всех безработных граждан РФ моложе 34 лет. 54% уехавших из России считают, что экономическая ситуация в России будет только ухудшаться, а треть называет это главной причиной отъезда.

В результате пандемии ситуация будет лишь усугубляться. «Границы в XXI веке намного более открытые, даже в России. И если не будет ограничена свобода передвижения, русские будут по-прежнему уезжать», – пишет автор статьи, - Ведь писал же Достоевский: «Страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля!»

За последние два года прирост населения не восстановился даже благодаря миграционному притоку людей. Количество родившихся в прошлом году было на 12% меньше, чем в 2018. Последний раз прирост населения был замечен только в 2015 году.