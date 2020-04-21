Россия проваливается в новую демографическую яму

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

За последние несколько лет убыль населения России побила рекорды. Пандемия коронавируса убьёт последние надежды на "взрывную рождаемость". Демографическая яма может оказаться очень глубокой, так как помимо эпидемии в России имеются очень серьёзные экономические проблемы.



За последние два года прирост населения не восстановился даже благодаря миграционному притоку людей. Количество родившихся в прошлом году было на 12% меньше, чем в 2018. Последний раз прирост населения был замечен только в 2015 году. В этот период в состав населения уже включили Крым.



В Министерстве труда считают главной проблемой, препятствующей росту населения, бедность. Кризис окажет негативное воздействие на репродуктивное поведение россиян, несмотря на период самоизоляции, казалось бы, удобное время для планирования семьи.



Международные эксперты заметили провал рождаемости в ряде государств после вируса Эболы. В конце года посмотрим что будет с демографией в России. Росстат не ожидает увеличения рождаемости до 2025 года.



