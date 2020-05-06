В Крыму прогнозируют резкий рост случаев коронавируса к 20 мая

Главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская заявила, что в регионе ожидается рост зараженных новым коронавирусом людей после майских праздников.
«Население не видит угрозы, несмотря на все наши обращения и цифры, погода благоприятствует тому, чтобы этот режим самоизоляции нарушать, и, к сожалению, нарушение режима мы сможем увидеть цифрами заболеваемости к 20 мая», - пояснила она.
Пеньковская считает, что число выявленных случаев с единичным заражением может вырасти в «геометрической прогрессии». По ее словам, соблюдение режима самоизоляции далеко не идеальное.
Ранее вирусолог оценил возможность появления второй волны заражения коронавирусной инфекцией в России.