В Крыму прогнозируют резкий рост случаев коронавируса к 20 мая

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6 мая 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская заявила, что в регионе ожидается рост зараженных новым коронавирусом людей после майских праздников.

«Население не видит угрозы, несмотря на все наши обращения и цифры, погода благоприятствует тому, чтобы этот режим самоизоляции нарушать, и, к сожалению, нарушение режима мы сможем увидеть цифрами заболеваемости к 20 мая», - пояснила она.

Пеньковская считает, что число выявленных случаев с единичным заражением может вырасти в «геометрической прогрессии». По ее словам, соблюдение режима самоизоляции далеко не идеальное.

Ранее вирусолог оценил возможность появления второй волны заражения коронавирусной инфекцией в России.