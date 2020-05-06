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В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года
фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России.

В правительстве обсуждается перенос ЕГЭ на середину июля-начало августа. Кроме того, собеседник уточнил, что в связи с этим начало учебного года в высших учебных заведениях могут отложить до 1 октября.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить ОГЭ для девятиклассников, а аттестацию провести по текущим оценкам. До этого было принято решение провести сдачу только основных предметов – русского языка и математики.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург прокомментировал эту информацию и отметил, что ЕГЭ точно отменить нельзя.

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