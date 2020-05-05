Заслуженный учитель РФ оценил идею о возможной отмене ОГЭ

Заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург прокомментировал информацию о возможной отмене ОГЭ для девятиклассников в этом году.
«Это не единственная форма продолжения образования, есть колледжи, поэтому пока ничего не понятно, обстановка сложная и, в принципе, мы готовы к любому развитию событий», - высказал он, отметив, что пока власти остановились на сдаче только основных предметов, а не по выбору.
Ямбург отметил, если эпидемиологическая ситуация в стране позволит, то экзамен состоится: «Разведем детей так, чтобы они были на огромном расстоянии». Однако он уверен, что отменять, например, ЕГЭ нельзя, потому что сорвется набор в ВУЗы.
«Что же касается ОГЭ - пока это решение не принято отменять, пока принято два экзамена, и собственно, мы к этому готовимся», - заключил он.