Заслуженный учитель РФ оценил идею о возможной отмене ОГЭ

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5 мая 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург прокомментировал информацию о возможной отмене ОГЭ для девятиклассников в этом году.

«Это не единственная форма продолжения образования, есть колледжи, поэтому пока ничего не понятно, обстановка сложная и, в принципе, мы готовы к любому развитию событий», - высказал он, отметив, что пока власти остановились на сдаче только основных предметов, а не по выбору.

Ямбург отметил, если эпидемиологическая ситуация в стране позволит, то экзамен состоится: «Разведем детей так, чтобы они были на огромном расстоянии». Однако он уверен, что отменять, например, ЕГЭ нельзя, потому что сорвется набор в ВУЗы.

«Что же касается ОГЭ - пока это решение не принято отменять, пока принято два экзамена, и собственно, мы к этому готовимся», - заключил он.