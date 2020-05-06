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Названа дата отключения отопления в Москве

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Названа дата отключения отопления в Москве
фото: pixabay.com

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду, 6 мая, сообщил, когда начнется перевод системы теплоснабжения на летний режим работы. По его словам, решение о проведении работы было принято с учетом погодных условий в столице.

«По федеральным нормам решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов», - пояснил он.

Бирюков отметил, что отключать отопление в квартирах начнут с 7 мая, в течение пяти дней.

«Вначале проходят отключения в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», - заключил он.

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