Названа дата отключения отопления в Москве

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6 мая 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду, 6 мая, сообщил, когда начнется перевод системы теплоснабжения на летний режим работы. По его словам, решение о проведении работы было принято с учетом погодных условий в столице.

«По федеральным нормам решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов», - пояснил он.

Бирюков отметил, что отключать отопление в квартирах начнут с 7 мая, в течение пяти дней.

«Вначале проходят отключения в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», - заключил он.