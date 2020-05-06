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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
молния, pixabay.com
Специалисты Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности на территории Москвы и области. Согласно последней информации, в столичном регионе ожидаются дожди, ветер, а также грозы.
 
Синоптики подчеркивают, что погода в столице и Московской области будет потенциально опасна для здоровья граждан.
 
Уточняется, что предупреждение о дожде в Москве действует с 11.00 среды до 11.00 пятницы, а в Подмосковье – с ночи среды до 11.00 четверга. Сильный ветер ожидается в столице России с 9.00 сегодняшнего до 9.00 8 мая, в области – с 11.00 сегодняшнего дня до 11.00 8 мая. Предупреждение из-за грозы в Москве объявлено с 11.00 среды до 11.00 пятницы, а в Московской области – с 9.00 среды до 9.00 пятницы.
ЕТ

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