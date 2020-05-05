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МЧС: в Москве и Подмосковье гроза с дождем и сильным ветром сохранится до конца дня

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС: в Москве и Подмосковье гроза с дождем и сильным ветром сохранится до конца дня
фото: pixabay.com

Во вторник, 5 мая, жителей Москвы и Подмосковья ожидает гроза с дождем и сильным ветром. Экстренные службы предупреждают, что пасмурная погода сохранится в столичном регионе до конца дня.

«С 13.00 до 24.00 в Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 16-21 м/с … до конца дня 5 мая по Московской области ожидается гроза с дождем», - уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ.

Спасатели рекомендуют не выходить без крайней необходимости из дома, а при нахождении на улице не прятаться под деревьями, обходить шаткие конструкции и дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, водителей призывают парковать свои транспортные средства на безопасном расстоянии от таких мест. 

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