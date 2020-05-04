Синоптики: «аномальное тепло» ожидает некоторые города России

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4 мая 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей европейской части России и Зауралья на текущей неделе. По его словам, в страну стремительное движется «аномальное тепло».

Вильфанд отметил, что в центральных регионах температура превысит норму на 4-5 градусов, а в Сибири – на 6-8, в том числе в Новосибирской и Томской областях. Кроме того, аномально теплая погода будет на юге страны (Красноярский край) и на Северном Кавказе, пояснил он. Синоптик добавил, что 6 мая теплые воздушные массы накроют Урал и Западную Сибирь.

Эксперт считает, что в Туве, на Алтае и в Прибайкалье не исключена угроза появление лесных пожаров.

Ранее синоптики сообщили, что в мае и июне в Москве будут заморозки и снег.