Синоптики: Москву ожидают снег и заморозки в мае и июне

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27 апреля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

фото: pixels.com

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в мае и июне. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Еще как могут быть заморозки и снег в мае, даже в июне могут быть», - высказал синоптик.

При этом Киктев отметил, что на текущей неделе в столице будет теплая погода, но с дождями в среду, четверг и пятницу.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений. По его словам, уже пять пятилетий подряд температуры повышаются – это является характеристикой глобального потепления.