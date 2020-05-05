В Москве умерли более 860 пациентов с коронавирусом

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5 мая 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве за сутки скончались 50 пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно во вторник, 5 мая.

«В Москве скончались 50 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус … до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», - уточнили в ведомстве.

Общее количество умерших от коронавирусной инфекции достигло 866 человек.

Ранее сообщалось, что почти 90% заболевших в столице младше 65 лет.

Вирусолог оценил возможность появления второй волны заражения коронавирусной инфекцией в России.