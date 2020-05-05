В Петербурге скончался врач Владимир Манькович. Его считали легендой скорой помощи

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5 мая 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Манькович, фото из соцсети

В Санкт-Петербурге умер старший врач оперативного отдела Центральной подстанции станции скорой помощи. Владимиру Маньковичу было 67 лет. В соцсети "Вконтакте" на странице врача соболезнования: "Мое сердце оборвалось! Я знал Владимира Самуиловича как замечательного, отзывчивого человека. Прекрасный врач, лицо Скорой помощи. Как горько! Самые искренние соболезнования семье. Вечная память!"

(Сергей Макаров), "Таких врачей больше никогда не будет на ЦССМП ((( Ушла целая эпоха... Всегда буду помнить" (Ольга Мазурова), "Светлая память! Замечательный наставник. Отзывчивый человек. Поверить просто невозможно! Скорбим. Тяжело осознавать, когда уходят коллеги. Земля Вам пухом, Владимир Самуилович! Соболезнования и сил близким" (Екатерина Кузнецова), "Вечная память. Соболезнования родным. Ушла Легенда Ленинградско-Питерской Скорой" (Наталья Зубарева).

Владимир Манькович ушел из жизни после тяжелой болезни.

Имя врача внесено в неофициальный список памяти медиков, скончавшихся в период пандемии коронавируса.

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