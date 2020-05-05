Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин, у которого был подтвержден коронавирус COVID

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Микрин,фото из Твиттер

Скончался генеральный конструктор НПО «Энергия» Евгений Микрин. Президент РАН Александр Сергеев сообщил, что генконструктор «Энергии» умер в больнице в Коммунарке. Евгению Микрину было 64 года.

Вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов скончался в больнице

Ранее сообщалось о заражении Микрина коронавиурсной инфекцией COVOD-19.

«Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. В НПО «Энергия» он отвечал за пилотируемую программу. Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — сказал Александр Сергеев.

Микрин 9 апреля присутствовал на космодроме Байконур во время запуска на МКС нового экипажа. На фотографиях, опубликованных на сайте Роскосмоса, он сидел на Байконуре во время общения с космонавтами справа от Дмитрия Рогозина.

19 апреля стало известно, что у Микрина подтвержден коронавирус.