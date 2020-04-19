Генконструктор пилотируемых программ РФ заразился коронавирусом

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19 апреля 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Дмитрий Рогозин, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесёт заболевание спокойно, он сейчас находится в домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - пояснил он.

При этом сам он проходит необходимое тестирование ежедневно.

Ранее заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов сообщил, что два сотрудника скончались в больнице с диагностированным у них коронавирусом. Им было 62 года и 68 лет.