Два сотрудника Роскосмоса с подтвержденным коронавирусом умерли в больнице

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19 апреля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Alexander Rekun, globallookpress.com

Трое специалистов ракетно-космической отрасли скончались в больницах. Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олег Фролов в пятницу, 17 апреля, сообщил, что у двоих из них подтвердили коронавирусную инфекцию. Специалистам было 62 года и 68 лет.

Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет. Все трое работали в Москве и Подмосковье. Их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Общее число зараженных сотрудников предприятий космической отрасли составило 42 человека, четверо заболевших выздоровели. Все зараженные работали в Москве и Московской области. 15 апреля глава корпорации Дмитрий Рогозин говорил о 30 заболевших работниках отрасли.

Источники сообщили о положительных тестах на коронавирус у генерального конструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгения Микрина.