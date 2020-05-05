Коронавирус 5 мая: названа причина низкой смертности от COVID-19 в России, Попова сообщила о постепенном снятии ограничений

К утру 5 мая в мире коронавирус диагностирован у 3 649 052 человек. Погибли 252 469 инфицированных, вылечились – 1 203 882. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.
- В Минздраве назвали причину низкой смертности от COVID-19 в России. Главный внештатный инфекционист ведомства Елена Малинникова заявила, что дело в своевременном выявлении зараженных. «У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», – сказала она.
- В Приморье число заболевших коронавирусом выросло до 635 человек.За сутки в регионе подтверждено почти 90 новых случаев COVID-19. Большинство инфицированных – это люди, которые были в контакте с больными родственниками или сослуживцами.
- Доктор Леонид Рошаль оценил, правильно ли отправлять больных коронавирусом лечиться дома. Речь идёт о легкой форме заболевания. «Если человек умный и соблюдает режим эпидемиологический, это правильно»,– сказал он. Эксперт подчеркнул, если больной четко выполняет указания врачей, не контактирует с людьми и соблюдает правила личной гигиены, то возможность проходить лечение дома оправдывает себя.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о постепенном снятии ограничений, введённых из-за коронавируса. Запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь. «Есть правило эпидемиологическое – мы входим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем», – сказала Попова. Глава Роспотребнадзора добавила, что говорить о ближайших послаблениях можно будет после 12 мая. В это время будут известны результаты соблюдения режима самоизоляции.
- Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам на год из-за распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что в 2021–2024 годах регионы будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.