В Минздраве назвали причину низкой смертности от COVID-19 в России

В Минздраве нашли причину низкой смертности граждан России из-за коронавирусной инфекции. Главный внештатный инфекционист ведомства Елена Малинникова, уверена, что дело в своевременном выявлении заболевших.
«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», - сказала она и добавила, что россияне тоже не ждут, пока болезнь усилится, а вовремя обращаются к врачам.
Инфекционист объяснила, что уровень смертности от коронавируса определяется из соотношения числа умерших к средней численности населения страны. В России это показатель составляет 5,5 случаев на 1 миллион человек.