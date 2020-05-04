В Минздраве назвали причину низкой смертности от COVID-19 в России

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4 мая 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Минздраве нашли причину низкой смертности граждан России из-за коронавирусной инфекции. Главный внештатный инфекционист ведомства Елена Малинникова, уверена, что дело в своевременном выявлении заболевших.

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», - сказала она и добавила, что россияне тоже не ждут, пока болезнь усилится, а вовремя обращаются к врачам.

Инфекционист объяснила, что уровень смертности от коронавируса определяется из соотношения числа умерших к средней численности населения страны. В России это показатель составляет 5,5 случаев на 1 миллион человек.