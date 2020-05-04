В Минздраве оценили, как долго России до выхода на плато по COVID-19

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4 мая 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев оценил, насколько Россия в действительности близка к выходу на плато по коронавирусу. Эксперт уверен, что стране еще далеко до этой отметки.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки... Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», - считает Пульмонолог.

Авдеев добавил, что чем больше людей нарушает режим самоизоляции, тем активнее идет прирост по заболеваемости коронавирусом, а пациенты всё чаще попадают в палаты интенсивной терапии.

Ранее эксперт предположил, какие ограничения могут остаться после смягчения режима самоизоляции.